Pontremoli



Tamponi rapidi gratuiti: l'opposizione chiede certezze

martedì, 5 gennaio 2021, 18:02

Da domani 6 gennaio partirà lo screening gratuito, voluto dall'amministrazione comunale, che consentirà ai cittadini residenti nel comune di Pontremoli di sottoporsi a tamponi rapidi con risultato in giornata.

Fino ad esaurimento scorte e su prenotazione da effettuarsi dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 alla segreteria del sindaco, allo 01874601235, lo screening è accessibile a tutti i pontremolesi con priorità a studenti, operatori scolastici e pendolari.

Su questa iniziativa è subito intervenuto il gruppo consigliare dell'opposizione, per avere chiarimenti. Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni, si dichiarano certi della bontà delle intenzioni dell'amministrazione comunale: però, stante l'estrema delicatezza dell'argomento e l'importanza della procedura, hanno presentato un fitto elenco di questi per ricevere tutte le conferme del caso.

Innanzitutto il gruppo chiede all'amministrazione comunale se la procedura è stata concordata con l'azienda Usl, l'ufficio Igiene o con i medici di medicina generale del territorio, in quanto figure che hanno competenza specifica nella gestione dei pazienti che effettuano un tampone.

Dopodiché, i consiglieri chiedono se la struttura prevista per l'effettuazione dei tamponi rapidi, ovvero l'Ufficio del Turismo in piazza della Repubblica, possiede caratteristiche aguate in termini di sicurezza, privacy e possibilità di sanificazione.

Inoltre, vogliono informazioni sul personale impiegato per sapere se è qualificato e formato per l'effettuazione dei tamponi, dal momento che il test ha un rischio elevato di risultare falsamente negativo se non effettuato correttamente.

Il gruppo vuol sapere poi chi gestirà le prenotazioni che avvengono presso la segreteria del sindaco, dato che c'è una questione di trattamento dei dati personali e privacy, e chiedono anche come avverrà la comunicazione all'ufficio igiene di eventuali positività riscontrate.

Infine i consiglieri chiedono chi fornirà i dispositivi di protezione individuale necessari per il personale che effettuerà il tampone, dal momento che non si tratta di personale aziendale.

Tutto questo viene richiesto, come precisano i quattro consiglieri, "Confidando di ricevere a breve le risposte richieste, certi, come siamo, che l'unico intento sia quello di fornire alla popolazione un servizio serio e di qualità, e per evitare che un'iniziativa pensata a fin di bene diventi controproducente o addirittura dannosa, con possibili false negatività che inducano alcuni ad allentare le norme di sicurezza".

Michela Carlotti