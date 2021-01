Tamponi rapidi gratuiti per i cittadini del comune di Pontremoli

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:18

Al secondo giorno dalla partenza delle vaccinazioni all’interno delle RSA presenti sul territorio della ASL Toscana nord ovest, gli anziani vaccinati sono stati oltre 400, due gli ultracentenari che hanno ricevuto il siero, una in Lucchesia e l’altra in Lunigiana dove è stata vaccinata una signora di 106 anni

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:15

Con la dimissione questo pomeriggio degli ultimi due pazienti l’ospedale di Pontremoli torna Covid free

domenica, 20 dicembre 2020, 12:38

L'amministrazione comunale pontremolese ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino, con esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere a mezz'asta ed invito ai titolari di attività ad abbassare le serrande durante le esequie

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:19

Si è spento ieri sera all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Conosciuto a livello nazionale come il ministro dei 110 all'ora, la comunità locale ne ricorda anche il suo lungo impegno come sindaco di Pontremoli

domenica, 13 dicembre 2020, 17:49

E’ giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione il concorso promosso dalla Compagnia Toscana Trasporti (CTT) Nord e promosso in collaborazione con gli uffici scolastici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. C’è anche il comune di Pontremoli tra i sostenitori del progetto “Pensiero di Natale 2020”

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:23

Quest’anno la cerimonia di premiazione che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di maggio, è avvenuta in forma virtuale, lo scorso sabato, trasmessa in diretta streaming dal canale televisivo “Il Binocolo.net” e online su You Tube e sulla pagina FB del Premio Bancarella