Pontremoli



A Pontremoli da oggi parte la campagna anti-Covid “Territori sicuri”

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:34

Non si placano i contagi nel comune di Pontremoli che da oggi mette in campo tutta una serie di iniziative mirate, promosse in collaborazione con la regione Toscana e servizio sanitario della Toscana, per effettuare uno screening gratuito dedicato a tutta la popolazione.



Tutti i residenti potranno accedere a tale servizio, previa prenotazione da effettuarsi al sito internet https://territorisicuri.sanita.toscana.it che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 in piazza Italia, dove verranno allestite strutture ad hoc in grado di ospitare nel modo più sicuro tutti coloro che vorranno sottoporsi allo screening.



Sarà possibile accedere al servizio in auto oppure a piedi, ricordando le norme vigenti in materia di contenimento anticovid.



Inoltre, il comune di Pontremoli ha deciso di implementare il servizio di screening “Territori Sicuri” organizzato da regione Toscana e servizio sanitario della Toscana con un supporto indirizzato a quella parte di popolazione impossibilita ad accedere alla prenotazione tramite procedura on line. A tal fine oggi, venerdi 12 febbraio fino alle ore 17.00 e domani sabato 13 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 17.00, sarà messo a disposizione della cittadinanza il numero dedicato 366.7752618 attraverso il quale poter effettuare tale prenotazione. Si richiede di avere a disposizione codice fiscale e contatto telefonico.



L'amministrazione comunale di Pontremoli sottolinea l’importanza di tale opportunità: “L’effetto sarà tanto più immediato quanti più tamponi verranno fatti. Solo così, infatti, si potrà avere un quadro chiaro della reale situazione contagi sul territorio”.



Il sindaco e l’intera amministrazione invitano, quindi, tutta la popolazione a voler accedere a tale servizio al fine di non disperdere il grande sforzo economico e organizzativo messo in atto per spezzare la catena del contagio. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.regione.toscana.it/territorisicuri.

Michela Carlotti