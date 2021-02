Controlli intensificati nelle stazioni: arrestato un 35enne a Pontremoli

Altri articoli in Pontremoli

venerdì, 19 febbraio 2021, 11:23

Pontremolese: l'utilizzo commerciale, merci e passeggeri, del tunnel ferroviario per remunerare un progetto di finanza pubblica aperto al capitale privato. Che per i benefici ambientali avrebbe titolo per rientrare nel Recovery fund

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:34

Non si placano i contagi nel comune di Pontremoli che da oggi mette in campo tutta una serie di iniziative mirate, promosse in collaborazione con la regione Toscana e servizio sanitario della Toscana, per effettuare uno screening gratuito dedicato a tutta la popolazione

giovedì, 4 febbraio 2021, 15:42

Il giorno di San Geminiano, patrono di Pontremoli, a causa del covid quest’anno è stato celebrato senza i fasti usuali: nessun falò, nessun coro

martedì, 2 febbraio 2021, 23:16

A fronte della grande richiesta e allo scopo di aumentare la frequenza dell’attività di tracciamento avviata, l’amministrazione comunale ha deciso di integrare le iniziative messe in campo da regione Toscana e azienda Usl, aggiungendo giornate per effettuare i tamponi rapidi

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:54

Il 31 gennaio è divenuto nell’agenda del comune di Pontremoli, un momento importante di sintesi e di bilanci, di ringraziamenti e di riflessioni. Quest’anno avrà un tono del tutto particolare

giovedì, 28 gennaio 2021, 11:43

E' finita male la storia d'amore o presunta tale, di un 54enne di Pontremoli e una donna 44enne residente nella provincia di Rovigo