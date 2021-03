Pontremoli



Ancora screening gratis nel fine settimana

venerdì, 26 marzo 2021, 11:50

Il comune di Pontremoli prosegue la sua campagna di screening gratuito avviata ad inizio anno, con test rapidi rivolti alla popolazione residente ed a coloro che frequentano stabilmente la città per motivi lavorativi.

Domenica 28 marzo il servizio verrà effettuato dalle ore 9.15 alle ore 11:30 presso le stanze del Teatro della Rosa, previa prenotazione telefonica al numero 0187.4601235 ogni giorno dalle ore 9.00 alle 13.00.

Non potranno sottoporsi al test rapido persone che hanno in corso per disposizione di ASL il regime di quarantena o isolamento fiduciario, oppure in caso di presenza di sintomi riconducibili a Covid-19. I minori devono essere accompagnati dai genitori.

Mi. Car.