Pontremoli



Ancora tamponi gratis nel fine settimana a Pontremoli

giovedì, 4 marzo 2021, 15:36

Anche questo fine settimana sarà attiva la campagna di screening cominciata ad inizio anno nel comune di Pontremoli.



Saranno due le giornate dedicate al servizio: sabato 6 marzo dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 7 marzo dalle 9.30 alle 11.45, nel solito ufficio Informazioni Turistiche, in piazza della Repubblica.



Il servizio darà nuovamente preferenza al mondo della scuola (insegnanti, studenti, operatori vari), ma sarà fruibile anche da coloro che per motivi lavorativi e professionali frequentano stabilmente la città, anche se non sono residenti nel comune.



I tamponi antigenici rapidi saranno eseguiti da personale sanitario qualificato e potranno essere effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 0187.4601235 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.



L'amministrazione comunale suggerisce di raggiungere il luogo indicato preferiblmente in autovettura.



Non potranno sottoporsi al test rapido tutti coloro per i quali è in corso il regime di quarantena o di isolamento fiduciario su disposizione ASL, oppure in caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

M.C.