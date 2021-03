Pontremoli



Lega Fivizzano: "Troppe lungaggini e ancora nessun intervento sulle strade del territorio"

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:53

di michela carlotti

La sezione fivizzanese della Lega torna a sollecitare l’avvio dei lavori di sistemazione delle criticità che interessano in vari e cruciali tratti, le strade del territorio comunale.



“Non sono ancora iniziati i lavori ma i disagi sono rimasti. Sembra che l’unica cosa che interessi è il rinvio delle elezioni provinciali a questo autunno, ma i cittadini aspettano i fatti concreti. E’ ora di iniziare a risalire la china e di avviare i numerosi lavori di cui il nostro comune necessita”.



Così dichiara la Lega, facendo presente di aver già più volte posto all’attenzione degli amministratori locali le varie criticità che insistono sulla strada statale SS63, sulla strada provinciale SP17 che collega Moncigoli e Fivizzano capoluogo, e sul Ponte di Sassalbo.



“In particolare – precisa la Lega - la SP17 di Moncigoli continua ad essere chiusa al traffico nonostante siano previsti 200mila euro di fondi per sistemarla. Viste, inoltre, le criticità presenti sulla SS63 dovute al dissesto idrogeologico ed alla presenza di un semaforo che rallenta il traffico, sarebbe opportuno liberare al più presto la strada provinciale di Moncigoli per poter effettuare interventi strutturali sulla statale”.



“Anche la situazione del Ponte d Pognana e delle varie frane è ferma da molto tempo – incalza la Lega - nonostante le varie promesse di sistemazione fatte dall’amministrazione comunale ed apparse anche sui giornali e nonostante risultino stanziati 225mila euro di fondi ministeriali”.



“Di recente - aggiunge la Lega - ci siamo anche occupati del Palazzetto dello Sport che continua ad essere fermo e sul quale è giusto insistere, perché un territorio importante come il fivizzanese deve avere uno spazio da dedicare ai suoi cittadini per fare sport tutto l’anno e socializzare”.



Infine, l’annuncio della sezione leghista locale: “Chiederemo al consigliere Irene Mannini, che rappresenta la Lega nel consiglio provinciale di Massa Carrara, di presentare un’interrogazione al presidente Giani per avere date certe riguardo all’inizio dei lavori sulla strada di Moncigoli: esigenza molto sentita dalla popolazione”.