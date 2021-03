Pontremoli



'Praticamente Democratici': 8 marzo sempre con Debora Serracchiani

venerdì, 5 marzo 2021, 08:40

Domenica pomeriggio 7 marzo il gruppo "Praticamente Democratici" ha organizzato l'evento online "Il lavoro e le donne al tempo del Covid. Problemi e prospettive" con la partecipazione della on. Debora Serracchiani.



"La festa della donna, l'8 marzo - afferma il gruppo -, è ormai un appuntamento tradizionale per "Praticamente Democratici". Nella Giornata internazionale dei diritti della donna si celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche, e si ricordano le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. In questo anno di pandemia, siamo a 12 mesi esatti dal lockdown, le donne hanno pagato il prezzo maggiore in termini di lavoro ed occupazione essendo meno tutelate dal divieto di licenziamento in quanto spesso impegnate in lavori a termine quando non in nero. Ne parleremo con l'onorevole Serracchiani è un'avvocata specializzata in diritto del lavoro ed alla Camera dei Deputati ricopre il ruolo di presidente della XI commissione (lavoro pubblico e privato)".

L'evento online, trasmesso su piattaforma Zoom, sarà raggiungibile all'indirizzo https://us02web.zoom.us/j/89983388454?pwd=MXJXeHpWZGNTRzB0alNScldVQ3lKUT09 con password se richiesta 573277