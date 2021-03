Rfi, linea Parma-La Spezia: manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 4 marzo 2021, 15:36

Saranno due le giornate dedicate al servizio: sabato 6 marzo dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 7 marzo dalle 9.30 alle 11.45, nel solito ufficio Informazioni Turistiche, in piazza della Repubblica

giovedì, 25 febbraio 2021, 19:58

A Pontremoli, il 23 febbraio, la polizia ha arrestato un 35enne straniero colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Mantova per il quale dovrà scontare tre mesi di reclusione per false attestazioni sull’identità personale

venerdì, 19 febbraio 2021, 11:23

Pontremolese: l'utilizzo commerciale, merci e passeggeri, del tunnel ferroviario per remunerare un progetto di finanza pubblica aperto al capitale privato. Che per i benefici ambientali avrebbe titolo per rientrare nel Recovery fund

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:34

Non si placano i contagi nel comune di Pontremoli che da oggi mette in campo tutta una serie di iniziative mirate, promosse in collaborazione con la regione Toscana e servizio sanitario della Toscana, per effettuare uno screening gratuito dedicato a tutta la popolazione

giovedì, 4 febbraio 2021, 15:42

Il giorno di San Geminiano, patrono di Pontremoli, a causa del covid quest’anno è stato celebrato senza i fasti usuali: nessun falò, nessun coro

martedì, 2 febbraio 2021, 23:16

A fronte della grande richiesta e allo scopo di aumentare la frequenza dell’attività di tracciamento avviata, l’amministrazione comunale ha deciso di integrare le iniziative messe in campo da regione Toscana e azienda Usl, aggiungendo giornate per effettuare i tamponi rapidi