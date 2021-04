Pontremoli



Pontremoli chiede una soluzione immediata al caos regionale sui vaccini

sabato, 17 aprile 2021, 16:00

di michela carlotti

Una missiva formale, a firma del sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini, per sollecitare soluzioni immediate al caos toscano della campagna vaccinale. Riporta la data odierna ed è indirizzata a tutte le autorità che hanno competenza e responsabilità in materia: l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, il direttore generale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, il consigliere del presidente della regione per i vaccini anti Covid-19, Angelo Zubbani.



La Gazzetta riceve e pubblica integralmente il suo contenuto:



“Gentilissimi, i problemi legati alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 in Toscana continuano ad essere davvero troppi.



L’ultima novità di questi giorni, a seguito della riapertura delle registrazioni/prenotazioni e somministrazioni per le persone estremamente vulnerabili e per le altre fasce di anziani, ha però dell’incredibile e per questo vi chiedo un immediato intervento.



Dopo tante difficoltà riscontrate anche solo per il ‘mettersi in lista’ si deve infatti assistere all’assenza totale di organizzazione nel gestire e disporre le convocazioni delle persone fragili in luoghi vicini alla loro abitazione e non, come avviene spesso, a centinaia di chilometri di distanza.



Dopo il danno del tempo perso, quindi, si sottopone la loro delicata condizione di salute anche alla beffa di dover percorrere centinaia di chilometri per avere l’agognata somministrazione. Ci sono lunigianesi di sperdute frazioni chiamati a vaccinarsi a Pisa, se non oltre, come vi sono cittadini fiorentini convocati a Carrara o in altre zone per loro distantissime.



Ciò è inaccettabile e per questo vi chiedo un intervento subitaneo e finalmente efficace nell’eliminare queste storture.



Nel farlo, rinnovo la richiesta già avanzata in più occasioni — ma fino ad ora rimasta inevasa e silente — di allestire subito un centro di vaccinazione a Pontremoli che, unitamente ad i punti già in attività, possa contribuire ad accelerare la campagna vaccinale che di qui a breve sarà ancora più impegnativa, così rispondendo ad un’esigenza sanitaria emergenziale, in primo luogo per le persone più fragili, limitando al massimo i rischi, i disagi ed i costi connessi al forzoso ed ingiusto spostamento dei cittadini.



Il comune di Pontremoli - lo ripeto nuovamente – è pronto a mettere a disposizione luoghi idonei ed ogni supporto necessario, così come sta continuando a dare il proprio supporto eseguendo dal gennaio scorso attività di tamponi rapidi gratuiti in favore della popolazione. Contributo grazie al quale sono stati per tempo riscontrate e gestite correttamente molte positività al virus”.