Pontremoli



Pontremoli vince la ‘Coppa Toscana 2021’ per il borgo più bello

lunedì, 12 aprile 2021, 16:59

32 partecipanti tra città d’arte e borghi toscani si sono contesi la vittoria nella competizione, a colpi di cuori, indetta dalla pagina facebook “Toscana on the road” che nella giornata di sabato 10 aprile ha decretato il trionfo di Pontremoli.

Grandissima la tifoseria che a suon di passa parola, post e commenti sui social, ha permesso la vittoria di Pontremoli con la soddisfazione della comunità intera che ha partecipato con grande coinvolgimento e passione.

Sono stati 2200 i cuori riservati a Pontremoli: pontremolesi, abitanti dei comuni limitrofi, cittadini trasferiti per motivi di lavoro, necessità o famiglia. Tutti hanno dedicato un minuto del proprio tempo per esprimere la preferenza per Pontremoli, dandogli così l’opportunità di vincere, seppur solo simbolicamente, la sua prima coppa Toscana.

Pontremoli si conferma grande attrattore turistico e oggi, con la Coppa Toscana 2020-2021 per “Borgo più bello della Regione in tasca”, si appresta a vivere una stagione turistica, si spera, più intensa e viva che mai.

“In qualche modo è l’inizio della giusta rivalsa - ha commentato il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini - verso i tanti momenti nei quali non è stato dato il giusto rilievo alla nostra città, lasciandola gemma preziosa riservata a pochi, come ebbe a dire un turista del Regno Unito. Oggi questa gemma vede il proprio valore riconosciuto, contro la profezia del “nemo propheta in patria est”, proprio grazie all’obiettività degli occhi altrui, spingendoci a ri-conoscere ed a ri-vivere ciò che siamo e ciò che possiamo rappresentare, oggi più di ieri, per tutti coloro che ancora credono nel senso di appartenenza, nel valore della storia, nel mondo delle emozioni, come categoria privilegiata per guadagnarsi momenti di ben-essere, di qualità di vita e di valori. Grazie popolo social, grazie Pontremoli e grazie a tutti coloro che sanno ancora dare (o magari stanno riscoprendo) al valore umano il giusto ruolo”.

Clara Cavellini, ha aggiunto un apprezzamento particolare all’organizzatore dell’evento che si firma con il nickname Drugo_ontheroad: “Ci tengo ad esprimere anche il mio ringraziamento, in quanto facente parte dell’amministrazione della città, a chi si è fatto carico di portare avanti questa bella iniziativa che, senza grandi pretese, ha simpaticamente stimolato l’attaccamento ed il senso di appartenenza dei pontremolesi, anche di quelli residenti altrove, unendo molto intelligentemente l’utile al dilettevole”.

Mic. Car.