Provoca un incidente e scappa: la polstrada lo rintraccia e gli ritira la patente

sabato, 10 aprile 2021, 15:34

La richiesta del comune di Pontremoli per l’allestimento di un hub vaccinale per la somministrazione di vaccini anti covid a Pontremoli per l’Alta Lunigiana è stata inoltrata, oltre che alla regione Toscana ed all’azienda Asl Toscana Nord Ovest, anche al ministero della sanità

sabato, 10 aprile 2021, 11:59

Comune di Pontremoli è entrato a far parte dei “Comuni Amici della Famiglia”. Sono diverse in Italia le realtà che fanno parte di questa grande rete, gestita dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili con sede nella provincia autonoma di Trento

venerdì, 9 aprile 2021, 12:32

Il comune di Pontremoli prosegue la sua campagna di screening gratuita avviata ad inizio anno per garantire un tracciamento il più puntuale e capillare possibile atto ad evitare la nascita di nuovi focolai

giovedì, 1 aprile 2021, 12:06

Sono oltre cento gli studenti che hanno aderito al primo Hackathon della Comunità del cibo di crinale, la maratona di idee organizzata sul tema “Dalla Comunità del Cibo a Comunity Food Lab”, che si è aperta venerdi 26 marzo

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:53

La sezione fivizzanese della Lega torna a sollecitare l’avvio dei lavori di sistemazione delle criticità che interessano in vari e cruciali tratti, le strade del territorio comunale

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:48

Una nota congiunta a firma dei capigruppo consiliari di minoranza Francesco Mazzoni e Umberto Battaglia che, insieme al capogruppo della maggioranza Jacopo Ferri, chiedono l’allestimento di un centro vaccinale per l’alta Lunigiana, individuandone a Pontremoli il sito logistico naturale