Pontremoli



Vivere e lavorare a Pontremoli: l’incontro tra gli ideatori ed i primi smartworkers

venerdì, 23 aprile 2021, 19:45

In tempi di pandemia, lo smartworking è diventato una pratica sempre più diffusa per evitare assembramenti nelle sedi di lavoro.



A partire da questa realtà, lo scorso autunno a Pontremoli è nata l’idea di promuovere la città come vera e propria dimensione lavorativa in grado di offrire agli smartworkers una sede ottimale in cui svolgere il proprio incarico.



Domani sarà l’occasione per fare il punto della situazione: alle ore 11.30 negli “Orti della Città” si terrà, infatti, la conferenza stampa per presentare lo stato di avanzamento del progetto Start-working da Pontremoli.



Il progetto ha già pubblicato i suoi contenuti sul sito internet: https://start-working.it dove l’offerta pontremolese viene presentata così: “L’alchimia perfetta tra la vicinanza a città importanti, mare e monti, la presenza di tutti I servizi che servono, una qualità della vita stratosferica ed un senso di comunità unico e travolgente”.



All’appuntamento di domani saranno presenti gli ideatori, gli organizzatori, i sostenitori dell'idea, che vede come grande obiettivo il trasferimento, di durata variabile a seconda delle specifiche esigenze, di persone che hanno potuto, ed in alcuni casi dovuto, valutare l'opportunità dello smart working. Saranno presenti anche i primi ospiti smartworkers che hanno già deciso per il trasferimento.



L’auspicio pronunciato dal sindaco, Lucia Baracchini è che si possa veicolare non solo l'idea, le emozioni e le suggestioni dei partecipanti, ma anche l'anima pontremolese “quel genius loci così unico e meritevole di essere assaggiato”.



“La nostra creatività – ha detto la Baracchini - ha bisogno di nuovi germogli. La nostra umanità cresce grazie alla cura dell'ospite ed esprime gratitudine a tutti coloro che si prodigano per proseguire la semina di idee, la ricerca dell'ispirazione, la sintesi fra tecnologie, innovazioni e storia”.

Michela Carlotti