Pontremoli candidata “Capitale italiana del libro 2021”: venerdì la proclamazione ed il premio

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:27

Il ritorno della Regione Toscana in “zona gialla” è come una ventata di Primavera che ha il profumo di normalità: finalmente anche Villa Dosi Delfini può riaprire le sue porte al pubblico e ai visitatori!

venerdì, 23 aprile 2021, 19:45

In tempi di pandemia, lo smartworking è diventato una pratica sempre più diffusa per evitare assembramenti nelle sedi di lavoro

sabato, 17 aprile 2021, 16:00

Una missiva formale, a firma del sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini, per sollecitare soluzioni immediate al caos toscano della campagna vaccinale. Riporta la data odierna ed è indirizzata a tutte le autorità che hanno competenza e responsabilità in materia

venerdì, 16 aprile 2021, 13:38

Un luogo di pace e spiritualità, immerso nella natura, avvolto da un’atmosfera solenne e definito dalla cura degli spazi: è l'Ospitale San Lorenzo Martire, ex convento dei Frati Cappuccini che accoglie l’ostello della via Francigena, gestito dal Gruppo Missionario Padre Daniele, tappa dell’antico tracciato Sigerico che attira ogni anno numerosi...

lunedì, 12 aprile 2021, 16:59

Pontremoli è la vincitrice assoluta della “Coppa Toscana 2021” indetta dalla pagina facebook “Toscana on the road” per premiare il borgo più bello dell’intera regione

sabato, 10 aprile 2021, 20:16

Venerdì mattina, nel versante toscano del passo della Cisa, in A/15, il conducente di un grosso SUV dopo aver tamponato Hyundai ix20 che lo precedeva, anziché fermarsi a soccorrere il malcapitato, è scappato a tutto gas, innescando una pericolosa carambola in autostrada