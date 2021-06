Ecco la classifica completa del premio Bancarellino 2021

Altri articoli in Pontremoli

sabato, 12 giugno 2021, 10:23

Rimandate a causa della pandemia, le elezioni amministrative del 2021 che avrebbero dovuto svolgersi in primavera si terranno in autunno, a data ancora da definire

sabato, 5 giugno 2021, 08:46

Il vicesindaco di Pontremoli, Manuel Buttini, in qualità di membro del Comitato Unitario per il controllo analogo di retiambiente SPA, interviene sulla questione della gestione del ciclo dei rifiuti affidata, a partire da inizio 2021, alla società in house RetiAmbiente SPA, partecipata da tutti i comuni dell'ATO Toscana Costa

martedì, 1 giugno 2021, 17:12

La comunità del Cibo di Crinale 20 40 propone una mattina di confronto, approfondimento e riflessione sui programmi e le attività svolte e quelle future: venerdì 4 giugno, a partire dalle 10 in presenza (su prenotazione) alle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli

martedì, 1 giugno 2021, 11:12

Sono tempi difficili, i soldi non bastano mai, ed è cosi che un 70enne residente in alta Lunigiana ha messo in vendita sul noto portale “Subito.it” un divano per una somma di 500 euro. Purtroppo, l’uomo non ha fatto i conti con le insidie che si nascondono dietro vendite/acquisti on-line

lunedì, 31 maggio 2021, 21:07

Nel corso della nottata di ieri i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontremoli sono intervenuti in una frazione poco distante dal centro abitato, per effettuare i rilievi di un incidente stradale

giovedì, 20 maggio 2021, 18:18

Il “Terre di Canossa” è pronto a riaccendere i motori con l’edizione 2021 che si svolgerà dal 20 al 23 maggio. L’evento percorrerà le incantevoli strade di Emilia, Liguria e Toscana e sarà come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e serate indimenticabili