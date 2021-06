Guidava ubriaco e finisce contro un palo, denunciato dai carabinieri

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 20 maggio 2021, 18:18

Il “Terre di Canossa” è pronto a riaccendere i motori con l’edizione 2021 che si svolgerà dal 20 al 23 maggio. L’evento percorrerà le incantevoli strade di Emilia, Liguria e Toscana e sarà come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e serate indimenticabili

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:25

Arriva alla Gazzetta di Massa e Carrara una segnalazione inviataci da Luciano Morotti di Carrara, ma che per motivi familiari ha stretto con Pontremoli un legame molto forte di anni e anni di frequentazione

mercoledì, 5 maggio 2021, 21:23

Il comune di Pontremoli è stato selezionato tra i finalisti della cerimonia per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana del libro” che si svolgerà alle 11 di venerdì 7 maggio, alla presenza del ministro della cultura Dario Franceschini

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:27

Il ritorno della Regione Toscana in “zona gialla” è come una ventata di Primavera che ha il profumo di normalità: finalmente anche Villa Dosi Delfini può riaprire le sue porte al pubblico e ai visitatori!

venerdì, 23 aprile 2021, 19:45

In tempi di pandemia, lo smartworking è diventato una pratica sempre più diffusa per evitare assembramenti nelle sedi di lavoro

sabato, 17 aprile 2021, 16:00

Una missiva formale, a firma del sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini, per sollecitare soluzioni immediate al caos toscano della campagna vaccinale. Riporta la data odierna ed è indirizzata a tutte le autorità che hanno competenza e responsabilità in materia