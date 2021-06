Pontremoli



"Il mestiere dell'archeologo": prende il via 'Estate al Castello'

giovedì, 17 giugno 2021, 12:00

Dal 20 giugno al 28 agosto a Pontremoli avrà inizio la rassegna "Estate al Castello del Piagnaro", un calendario di attività ludico-ricreative dedicate alle famiglie, che va ad arricchire l'offerta culturale per turisti e residenti.



La rassegna, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro - che gestisce il castello- , in collaborazione con il Centro Giovanile di Pontremoli e Sigeric, propone attività per tutti i gusti: cacce al tesoro, laboratori sull' archeologia, passeggiate nel borgo e molto altro ancora.



Tutte le attività si svolgeranno ogni fine settimana alle 16,30, interamente all' aperto, nella magica cornice del Castello del Piagnaro di Pontremoli, per trascorrere un pomeriggio in famiglia tra arte natura e divertimento. Inoltre, i partecipanti riceveranno un buono per visitare il Museo Statue Stele Lunigianesi con biglietto ridotto.



Primo appuntamento Domenica 20 Giugno con “Il mestiere dell’ Archeologo”, in occasione delle Giornate Europee dell’ Archeologia. Dopo aver esaminato insieme gli strumenti e il lavoro dell'archeologo, i ragazzi realizzeranno una "stratigrafia in bottiglia" con materiali di riciclo e giocheranno, divise in squadre, alla "Battaglia dei reperti".



Sabato 26 Giugno è prevista la “Caccia al tesoro”: una visita guidata molto speciale, in cui i protagonisti sono proprio i partecipanti che, divisi in squadre, dovranno raccogliere indizi, particolari, racconti e scoprire i segreti del borgo di Pontremoli.

A Luglio si nizia Domenica 4 Luglio con l’ attività “Ma che bel Castello!” , attività per scoprire i segreti del Castello del Piagnaro. Ponti levatoi scomparsi, passaggi nascosti sotterranei e molto altro…al termine un divertente laboratorio creativo che vedrà la costruzione di un castello Pop Up!



Sabato 10 Luglio aspettando il Premio Bancarella, avrà luogo “Al Castello con le Fiabe”, la magia dei libri attraverso le fiabe classiche e la tradizione locale: un laboratorio di lettura interattiva che si propone di far entrare “dentro” un libro i bambini, mediante il gioco creativo e di narrazione.



Sabato 24 Luglio si prosegue con “Piccoli esploratori della natura”: attraverso l’esplorazione dell’ambiente naturale impareremo ad osservare, conoscere e comprendere la ricchezza e la biodiversità del nostro territorio, seguendo le tracce lasciate dagli animali che abitano i nostri boschi.



Chiude il mese l'appuntamento di Domenica 31 LUGLIO con “Caccia allo stemma!” , un giro avventuroso tra le stradine del borgo diPontremoli alla ricerca di stemmi che raccontano le storie di antiche famiglie nobiliari. Arrivati al Castello del Piagnaro i partecipanti potranno creare lo stemma della propria casata!

Nel mese di Agosto il primo appuntamento è dedicato al sommo poeta: Domenica 8 Agosto l'attività ha il titolo "Pontremoli al tempo di Dante", e consisterà in una breve visita legata alla Pontremoli Medievale e in un gioco: i partecipanti, divisi in squadre (Guelfi e Ghibellini) si sfideranno in un grande "Gioco dell'Oca" per la conquista di Pontremoli.



Sabato 14 e Sabato 28 Agosto verranno riproposte rispettivamente le attività “Caccia al tesoro” e “Piccoli esploratori della natura”.