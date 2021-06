Pontremoli



In Vespa contro un muro, è grave

sabato, 19 giugno 2021, 19:30

di michela carlotti

Brutto incidente oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, a Pontremoli, all’altezza del supermercato Eurospin. Un uomo molto conosciuto in città, Felice Candia, fratello del noto concessionario di auto, in Vespa, è finito contro il muro per circostanze ancora da accertare. Sul posto sono intervenute tre ambulanze ed è appena atterrato il Pegaso.

Notizia in aggiornamento