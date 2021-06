Pontremoli



La mozione pontremolese per l'UOC “Ospedale Lunigiana”

martedì, 22 giugno 2021, 23:08

Pontremoli non demorde sulla questione dell’istituzione di un'unità operativa complessa per la direzione ospedaliera dei presidi di Fivizzano e Pontremoli.

All'unanimità, il consiglio comunale pontremolese ha infatti redatto un'apposita mozione trasmessa all’assessore regionale alla sanità ed a tutti i capigruppo del consiglio regionale, con la richiesta di proporla, discuterla ed approvarla quanto prima possibile in consiglio regionale.

La mozione chiede che venga istituita la figura del direttore sanitario del presidio ospedaliero della Lunigiana, dotata di autonomia finanziaria e gestionale, il cui operato si attui in stretto collegamento con la conferenza dei sindaci della zona Lunigiana, così come già accade per la Società della Salute che ha rappresentato nel tempo un modello, ritenuto adeguato, di gestione socio-sanitaria dei servizi territoriali della zona.

Va da sé che la direzione sanitaria del presidio ospedaliero della Lunigiana non la si voglia dipendente dalla direzione di presidio ospedaliero delle Apuane. Ma proprio su questo punto si era già espresso il direttore aziendale Usl, Maria Letizia Casani, giudicando “Impensabile che un ospedale viva la propria organizzazione al di fuori della rete aziendale e gestisca le proprie risorse in termini di separatezza”. E, secondo la Casani, la pandemia ne avrebbe costituito purtroppo tremenda conferma.

Una risposta, però, giudicata dai sindaci lunigianesi: “Laconica, burocratica ed in parte fuori tema rispetto ai quesiti posti” : per loro, al contrario, proprio la pandemia ha evidenziato l'importanza strategica e fondamentale di una direzione del presidio ospedaliero di Lunigiana.

Con la nuova mozione pontremolese pronta, molti sindaci di Lunigiana tornano a sostenere perplessità e delusione verso il comportamento dell’azienda Usl: “Diversamente da quanto sostenuto dal direttore generale – scrivono - nessuna norma osta all’istituzione dell’UOC “Ospedale Lunigiana”.

“Non essendovi alcun limite minimo di popolazione – si legge nella mozione - non è chiaro perché non sia previsto anche per la Lunigiana, che è un territorio di grande estensione e per di più montano, quello che le aree Pontedera-Volterra, Cecina-Piombino ed Elba o la Versilia, hanno da sempre e che peraltro in ognuna delle province facenti parte dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest è assicurato in due presidi, ad eccezione della provincia di Massa-Carrara”.

Il timore è, com'è già successo, che al termine della tregua estiva la pandemia torni a fare pressione sul sistema sanitario locale. Pertanto, il dispositivo della mozione chiude con la richiesta di intervento al presidente della Regione e all’assessore alla salute: “Affinché l’azienda Usl Toscana Nord Ovest accolga le istanze della stragrande maggioranza degli amministratori locali della Lunigiana e preveda per il presidio ospedaliero Lunigiana, la costituzione di una Unità Operativa Complessa oltre che la nomina di un direttore medico di presidio, con tutte le autonomie del caso, che risponda direttamente al responsabile della zona ospedaliera”.





M. C.