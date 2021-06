Pontremoli



Pontremoli, elezioni alle porte: il Pd scalda i motori

sabato, 12 giugno 2021, 10:23

di michela carlotti

Rimandate a causa della pandemia, le elezioni amministrative del 2021 che avrebbero dovuto svolgersi in primavera si terranno in autunno, a data ancora da definire.

Tra i trenta comuni che in Toscana andranno al voto c’è Pontremoli, dove giunge al termine il doppio mandato del sindaco Lucia Baracchini, in carica dal 2011 e riconfermata alle elezioni del 2016 con una lista civica di centro-destra.

Con un documento di questi giorni, approvato all’unanimità dall’assemblea comunale del PD di Pontremoli, il partito fa sapere di essere pronto a costruire alleanze con tutte le forze politiche, sociali e civiche che ritengono di dover tirare una riga rispetto all’attuale amministrazione della città, per ripartire con un percorso alternativo.

“Pontremoli ha bisogno di un nuovo progetto di governo del territorio – afferma il PD pontremolese - che metta al centro la capacità di incidere per migliorare i servizi, le infrastrutture, i collegamenti, il decoro e l’arredo urbano, per garantire il diritto alla salute, per liberare le energie necessarie per creare lavoro, sviluppo e opportunità, per far partire, anche in Lunigiana, una concreta transizione ecologica, per far crescere l’attrattività della nostra terra”.

Al centro di questo percorso politico, secondo il PD “Devono esserci scelte chiare e strategiche, quali la promozione di forme di governo comprensoriale e unitario della Lunigiana e l’ingresso nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano”.

“Per queste ragioni – afferma il PD - c’è bisogno di marcare discontinuità rispetto all’amministrazione Baracchini, con una coalizione che unisca le forze politiche e civiche alternative all’amministrazione uscente, a partire dal centro sinistra”.

Il partito democratico annuncia, quindi, che porterà avanti questo percorso in modo aperto e con la massima trasparenza.