Pontremoli: esercitazione di protezione civile presso gli Stretti di Giaredo

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 17 giugno 2021, 12:54

Sabato 19 dalle ore 8.00 alle 13.00, Fratelli d’Italia sarà presente con un proprio gazebo al mercato settimanale di Pontremoli, all’angolo tra piazza Italia e via Cavalieri di Vittorio Veneto

giovedì, 17 giugno 2021, 12:00

Dal 20 giugno al 28 agosto a Pontremoli avrà inizio la rassegna "Estate al Castello del Piagnaro", un calendario di attività ludico-ricreative dedicate alle famiglie, che va ad arricchire l'offerta culturale per turisti e residenti

martedì, 15 giugno 2021, 11:29

Cinquanta le scuole partecipanti da tutta Italia alla 64esima edizione del Premio Bancarellino, rivolto alla letteratura per ragazzi, che anno dopo anno si afferma con successo incontrando cescenti adesioni, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia

sabato, 12 giugno 2021, 10:23

Rimandate a causa della pandemia, le elezioni amministrative del 2021 che avrebbero dovuto svolgersi in primavera si terranno in autunno, a data ancora da definire

sabato, 5 giugno 2021, 08:46

Il vicesindaco di Pontremoli, Manuel Buttini, in qualità di membro del Comitato Unitario per il controllo analogo di retiambiente SPA, interviene sulla questione della gestione del ciclo dei rifiuti affidata, a partire da inizio 2021, alla società in house RetiAmbiente SPA, partecipata da tutti i comuni dell'ATO Toscana Costa

martedì, 1 giugno 2021, 17:12

La comunità del Cibo di Crinale 20 40 propone una mattina di confronto, approfondimento e riflessione sui programmi e le attività svolte e quelle future: venerdì 4 giugno, a partire dalle 10 in presenza (su prenotazione) alle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli