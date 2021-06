Pontremoli rinnova il voto alla Madonna del Popolo: appuntamento il 5 luglio

Altri articoli in Pontremoli

martedì, 22 giugno 2021, 23:08

Pontremoli non demorde sulla questione dell’istituzione di un'unità operativa complessa per la direzione ospedaliera dei presidi di Fivizzano e Pontremoli

sabato, 19 giugno 2021, 19:30

Brutto incidente oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, a Pontremoli, all’altezza del supermercato Eurospin. Un uomo in Vespa, Felice Candia, è finito contro il muro per circostanze ancora da accertare. Sul posto Pegaso. Notizia in aggiornamento

sabato, 19 giugno 2021, 16:20

Domenica 20 giugno, dalle ore 8 alle ore 16 circa, si svolgerà un’esercitazione del Soccorso Alpino SAST Carrara – Lunigiana, promossa dal comune di Pontremoli in collaborazione con la Misericordia di Pontremoli, l’Associazione SER FIR CB e la protezione civile del comune di Pontremoli

giovedì, 17 giugno 2021, 12:54

Sabato 19 dalle ore 8.00 alle 13.00, Fratelli d’Italia sarà presente con un proprio gazebo al mercato settimanale di Pontremoli, all’angolo tra piazza Italia e via Cavalieri di Vittorio Veneto

giovedì, 17 giugno 2021, 12:00

Dal 20 giugno al 28 agosto a Pontremoli avrà inizio la rassegna "Estate al Castello del Piagnaro", un calendario di attività ludico-ricreative dedicate alle famiglie, che va ad arricchire l'offerta culturale per turisti e residenti

martedì, 15 giugno 2021, 11:29

Cinquanta le scuole partecipanti da tutta Italia alla 64esima edizione del Premio Bancarellino, rivolto alla letteratura per ragazzi, che anno dopo anno si afferma con successo incontrando cescenti adesioni, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia