Pontremoli



Dario Vergassola ospite di eccezione domenica a Pontremoli

giovedì, 22 luglio 2021, 12:47

Dario Vergassola ospite di eccezione a Pontremoli, domenica 25 luglio alle ore 21,00 in Piazzetta della Pace.

Cabarettista, cantautore, umorista, attore, conduttore tv e radiofonico, personaggio di grande forza comunicativa, spezzino di origini, Vergassola ha deciso di cimentarsi nella scrittura già dal lontano 2014 e oggi è di nuovo presente in libreria con “Storie vere di un mondo immaginario - Cinque racconti delle cinque terre”.

Il libro è una raccolta di cinque racconti ambientati nelle Cinque Terre, luogo abitato da acciughe parlanti, polpi intelligenti e molto licenziosi e rane albine, piccoli rappresentanti del mondo animale che l’uomo difficilmente considera e tutela.

La prefazione di Luc Jacquet, recita “i racconti di Dario hanno la profondità e l’inventiva di Pinocchio. Le sue chimere di uomini polpo e di sirene sanno risvegliare il bambino che è in noi. Leggerli è stata una consolazione, un richiamo alla nostra natura più essenziale: la poesia e la meraviglia”.

Racconti brevi, la forma narrativa preferita di Vergassola, che diventano la sua finestra sul mondo, dunque: un mondo fatto di analisi spietate, offerte al lettore con leggerezza, intrise di quella sua sana ironia che permette a chiunque lo voglia, di sentirsi in pieno allenamento mentale per cercare di andare sempre più a fondo e risalire con nuovi pensieri.

Vergassola ci porta per mano nelle sue Cinque Terre, nella sua Manarola, per farci incontrare il pensiero e le parole di animaletti troppo spesso non visti e, cosa ancor più significativa, mai uditi. La loro percezione, il loro punto di vista, ribaltando le nostre certezze, ci regalano nuovi spunti e nuove dimensioni, in un mondo ribaltato, nel quale le nostre certezze diventano lo specchio di ciò che siamo per scuoterci e farci riflettere.

M.C.