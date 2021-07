Pontremoli



Edilizia scolastica: affidato studio fattibilità e progettazione definitiva dell'Istituto Belmesseri di Pontremoli

venerdì, 9 luglio 2021, 14:28

Un altro passo avanti per la riqualificazione dell'Istituto Belmesseri di Pontremoli: la Provincia di Massa-Carrara, attraverso il Servizio patrimonio e fabbricati, ha infatti provveduto ad affidare lo studio di fattibilità e la progettazione definitiva relativa all'adeguamento sismico dell'intero immobile, compresa la progettazione di impianti relativi alla realizzazione della nuova copertura.

Il servizio, attraverso la procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Start della Regione Toscana, è stato assegnato alla società GBRG Engineering di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, al costo complessivo, di iva e oneri, pari a circa 94 mila euro, importo interamente finanziato dal bilancio 2021 della Provincia.

Per quanto riguarda invece le risorse necessarie per i lavori l'ente di Palazzo Ducale aveva già chiesto nei mesi scorsi al Ministero dell'Istruzione l'attribuzione delle risorse non ancora assegnate, per circa un milione di euro, che fanno parte del finanziamento di circa 3 milioni e 300 mila euro che lo stesso Ministero aveva destinato alla Provincia sula base della legge di bilancio del 2020 e che facevano parte del pacchetto di 855 milioni di euro destinato alle province e alle città metropolitane per il periodo 2020-2024.