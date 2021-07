Pontremoli



Evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:16

Nel tardo pomeriggio del 26 luglio i carabinieri della stazione di Pontremoli hanno arrestato Andrea Mugnai, 48 anni, di Pontremoli, sottoposto al regime degli “arresti domiciliari”.

I carabinieri, nel corso di uno dei servizi preventivi messi in atto per la prevenzione e repressione dei reati si sono imbattuti nel 48enne, ben noto ai militari, che nel corso del 2020 lo avevano tratto in arresto poiché era stato identificato come l’autore di diversi furti commessi, proprio a Pontremoli, allorquando, nottetempo, aveva preso di mira gli uffici della locale ASL, ed in particolare le macchinette erogatrici di bevande dalle quali rubava i soldi contenuti all’interno.

L’uomo, conscio che non poteva stare fuori dalla propria abitazione, si giustificava affermando di essere uscito da casa per comprare dell’acqua, motivo per il quale, in assenza di un provvedimento autorizzativo da parte del Giudice competente, veniva arrestato per il reato di “evasione”.

Una volta data comunicazione al P.M. di turno, Alessia Iacopini per lui si sono aperte le porte delle camere di sicurezza della compagnia di Pontremoli.

Nella mattinata del 27 luglio si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Massa dove il giudice Dario Berrino, convalidava l’arresto e disponeva la traduzione dell’uomo presso la propria abitazione di Pontremoli in regime di “arresti domiciliari” in attesa del processo che sarà celebrato il 20 settembre.