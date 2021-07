Sabato a Pontremoli: “La devozione alla Madonna dell’aiuto”

Altri articoli in Pontremoli

giovedì, 8 luglio 2021, 18:08

C'è anche Valentina Zinzula di Pontremoli tra i vincitori della ventesima edizione del Premio letterario Racconti nella Rete con il racconto per bambini "I tre Draghi"

lunedì, 28 giugno 2021, 17:58

Pontremoli rinnova il voto alla Madonna del Popolo, con l’avvio dell’anno di preparazione al 400° anniversario del voto avvenuto nel lontano 1622. Per l’occasione, il 5 luglio sarà presentato il progetto d’incontri culturali e di riflessione aperti a tutti coloro che vorranno approfondire la storia locale

martedì, 22 giugno 2021, 23:08

Pontremoli non demorde sulla questione dell’istituzione di un'unità operativa complessa per la direzione ospedaliera dei presidi di Fivizzano e Pontremoli

sabato, 19 giugno 2021, 19:30

Brutto incidente oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, a Pontremoli, all’altezza del supermercato Eurospin. Un uomo in Vespa, Felice Candia, è finito contro il muro per circostanze ancora da accertare. Sul posto Pegaso. Notizia in aggiornamento

sabato, 19 giugno 2021, 16:20

Domenica 20 giugno, dalle ore 8 alle ore 16 circa, si svolgerà un’esercitazione del Soccorso Alpino SAST Carrara – Lunigiana, promossa dal comune di Pontremoli in collaborazione con la Misericordia di Pontremoli, l’Associazione SER FIR CB e la protezione civile del comune di Pontremoli

giovedì, 17 giugno 2021, 12:54

Sabato 19 dalle ore 8.00 alle 13.00, Fratelli d’Italia sarà presente con un proprio gazebo al mercato settimanale di Pontremoli, all’angolo tra piazza Italia e via Cavalieri di Vittorio Veneto