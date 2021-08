Pontremoli



Concerto a Pontremoli “Woman in love project”: giovedì in piazzetta della pace

mercoledì, 11 agosto 2021, 15:44

Si svolge giovedì 12 agosto a Pontremoli presso la Piazzetta della Pace l’evento concerto “Woman In Love Project” nell’ambito del “Valtaro Ceno Music Festival 2021” promosso dall’associazione Arti e Suoni APS di Parma con la collaborazione e contributo del comune di Pontremoli e l’Unione dei Comuni Taro Ceno.

Protagonista del concerto sarà il Parma Brass, formazione di ottoni, percussione e voci, composta per l’occasione da Daniele Pasciuta e Luca Piazzi alle trombe, Alberto Orlandi al corno, Roberto Ughetti al trombone, Gianluigi Paganelli al basso tuba, Paolo Murena alla batteria e dalle voci di Silvia Olari, Elena Giardina e Lorenza Gambini.

Il programma del concerto sarà dedicato sia ai successi internazionali che italiani, in particolare delle voci femminili di Mina, Matia Bazar, Dionne Warwick e tanti altri, sul progetto “madre” Woman In Love proposto dal gruppo per la prima volta nel 2018 e rivisitato per quest’anno con l’uscita recente dell’ultimo lavoro discografico “ Why not” che già in poco tempo sta riscuotendo successo e critica dal pubblico.

Un’occasione per ascoltare brani e canzoni conosciuti al pubblico ma in una versione e arrangiamenti ad hoc originali nel genere.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito secondo le attuali normative anticovid vigenti.

M. C.