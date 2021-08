Pontremoli



Furgoncino della scuola ad uso personale: duro attacco delle opposizioni al sindaco

martedì, 10 agosto 2021, 15:46

Hanno fatto il giro del web, ed ora finiscono anche sui giornali, le fotografie del furgoncino dell’Istituto Belmesseri Pacinotti che scarica un cancello nella villa di famiglia del sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini, che è anche dirigente scolastico dell’istituto medesimo.

Secondo i gruppi consigliari d’opposizione, non si tratterebbe nemmeno di un episodio isolato: “Quelle fotografie sono l'ennesimo episodio che conferma come l'amministrazione Ferri-Baracchini piega etica pubblica e rispetto delle regole a proprio piacimento”.

“A prescindere dalla valutazione sulle eventuali responsabilità della Baracchini, che non compete a noi – spiega la consigliera Elisabetta Sordi a nome dei gruppi dell’opposizione - abbiamo il dovere di condannare eticamente e politicamente certi comportamenti e certe cattive abitudini, a maggior ragione in un periodo in cui le persone stanno vivendo una dura prova e stanno facendo sacrifici enormi per ripartire”.

Il messaggio delle opposizioni è chiaro: la Baracchini, sindaco e dirigente scolastico, avrebbe dovuto evitare di usare un mezzo della sua scuola per scopi esclusivamente personali.

Oltretutto, secondo i gruppi d’opposizione, in questo caso la Baracchini avrebbe tratto vantaggi avvalendosi di servizi e prodotti a costo ridotto “praticamente pagando solo il materiale”.

“Veramente fuori luogo – aggiunge la Sordi - dal momento che sarebbe stato giusto pagare equamente i lavoratori anziché giovarsi del lavoro degli studenti”.

“Ben vengano attività per aiutare la scuola e per favorire la formazione, ma non a favore del dirigente scolastico. Peraltro – proseguono le opposizioni - con lo stesso suo istituto, da sindaco la Baracchini ha fatto stipulare al comune svariate convenzioni per dotare Pontremoli di panchine, luminarie natalizie e scritte alquanto discutibili. Così come gli studenti del suo istituto hanno lavorato per ogni sorta di evento sul territorio”.

In questo modo, secondo la Sordi e i suoi colleghi di minoranza, la Baracchini avrebbe giocato su due tavoli agendo, allo stesso tempo, come sindaco e come dirigente scolastico.

Mi. Ca.