Pontremoli



Giovane colpito alla testa da una bottigliata, i carabinieri denunciano l'aggressore

mercoledì, 18 agosto 2021, 14:43

I carabinieri della stazione di Licciana Nardi sono riusciti ad identificare l’autore di una brutta aggressione ai danni di un uomo avvenuta qualche giorno fa nel centro del paese.

La vittima, un 39enne di Mulazzo, aveva trascorso una serata con amici nei locali nella piazza del municipio di Licciana: mentre si stava recando alla macchina per rientrare a casa, veniva avvicinato da un giovane che gli offriva della droga.

Il mulazzese rifiutava e di tutta risposta il tizio lo colpiva con una bottigliata alla testa scappando via tra le altre macchine parcheggiate. Allo sventurato non era rimasto che recarsi all’ospedale di Pontremoli e quindi in caserma per sporgere denuncia.

Aveva avuto otto giorni di prognosi e la fortuna di non trovarsi sfigurato. I militari hanno subito avviato le indagini e in poco tempo sono arrivati all’aggressore, un 25enne di Aulla, incensurato, che dovrà rispondere al Tribunale di Massa del reato di lesioni aggravate.