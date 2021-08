Gira con un macete in piazza a Pontremoli: fermato dai carabinieri

Altri articoli in Pontremoli

mercoledì, 11 agosto 2021, 16:20

Accessibilità e bellezza. Questo il binomio con cui oggi viene presentata la novità riguardante uno degli angoli più suggestivi del comune di Pontremoli

mercoledì, 11 agosto 2021, 15:44

Si svolge giovedì 12 agosto a Pontremoli presso la Piazzetta della Pace l’evento concerto “Woman In Love Project” nell’ambito del “Valtaro Ceno Music Festival 2021” promosso dall’associazione Arti e Suoni APS di Parma con la collaborazione e contributo del comune di Pontremoli e l’Unione dei Comuni Taro Cen

martedì, 10 agosto 2021, 15:46

Hanno fatto il giro del web, ed ora finiscono anche sui giornali, le fotografie del furgoncino dell’Istituto Belmesseri Pacinotti che scarica un cancello nella villa di famiglia del sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini, che è anche dirigente scolastico dell’istituto medesimo

martedì, 3 agosto 2021, 14:29

Quale magia ha in sé il Museo delle Statue Stele lunigianesi solo il tempo e la capacità di attendere, forse oggi caratteristica desueta, potranno dirlo. Certo è che il mese di luglio appena trascorso ha portato un’ulteriore conquista nel silente, ma profondo dialogo che il “popolo di pietra” è capace...

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:59

L’uomo, M.A., un 48enne italiano, residente in centro a Pontremoli, conscio che non poteva stare fuori dalla propria abitazione, si è giustificato affermando di essere uscito da casa per comprare dell’acqua

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:16

Nel tardo pomeriggio del 26 luglio i carabinieri della stazione di Pontremoli hanno arrestato Andrea Mugnai, 48 anni, di Pontremoli, sottoposto al regime degli “arresti domiciliari”