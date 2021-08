Pontremoli



Longinotti (Praticamente Democratici): "Non ci saremo alle elezioni, siamo per una politica diversa"

venerdì, 27 agosto 2021, 18:20

Ormai prossime le elezioni a Pontremoli ed esplicitate le varie liste a sostegno dei candidati: il gruppo di Praticamente Democratici, in una nota stampa, rende nota la sua defezione dalla corsa elettorale, esplicitando le ragioni di tale decisione: "Praticamente Democratici - spiega - rappresenta un'area ben definita politicamente, nata come mozione congressuale del Partito Democratico di Pontremoli nel 2017. Questa area, che fa riferimento alla candidatura al congresso di Antonio Tondani, dopo diversi tentativi di collaborazione e dialogo, non si è più identificata con il modus operandi del segretario Mazzoni che ha gestito la segreteria e il gruppo consiliare in continuità con le modalità delle rovinose elezioni comunali del 2016 condotte dallo stesso. Solo a pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle liste siamo arrivati ad un incontro ufficiale con il segretario comunale e quello provinciale del Partito Democratico, preceduto da un abbozzo di nostro coinvolgimento, da parte di uno degli aspiranti sindaco. Tale tentativo è stato ed è rimasto di tipo personale, quasi civico,ed è arrivato in coda ad altre diverse proposte di candidatura non andate a buon fine".



Roberta Longinotti conclude ribadendo il loro legame con la tradizione del Pd, partito delle persone e del dialogo: "Quindi noi salteremo questo giro: la nostra area di riferimento politica rimane il PD e dintorni e, insieme ai nostri referenti nazionali, ci troverete sempre per il bene comune e al fianco dei più deboli; continueremo la nostra attività a livello locale, in occasioni di incontro e dialogo, di informazione e testimonianza, nel mondo politico e sociale".