Luglio 2021: record di accessi al Museo delle Statue Stele lunigianesi

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:59

L’uomo, M.A., un 48enne italiano, residente in centro a Pontremoli, conscio che non poteva stare fuori dalla propria abitazione, si è giustificato affermando di essere uscito da casa per comprare dell’acqua

mercoledì, 28 luglio 2021, 10:16

Nel tardo pomeriggio del 26 luglio i carabinieri della stazione di Pontremoli hanno arrestato Andrea Mugnai, 48 anni, di Pontremoli, sottoposto al regime degli “arresti domiciliari”

giovedì, 22 luglio 2021, 12:47

Cabarettista, cantautore, umorista, attore, conduttore tv e radiofonico, personaggio di grande forza comunicativa, spezzino di origini, Vergassola ha deciso di cimentarsi nella scrittura già dal lontano 2014 e oggi è di nuovo presente in libreria con “Storie vere di un mondo immaginario - Cinque racconti delle cinque terre”.

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:05

“Musica in Castello” fa tappa a Pontremoli mercoledì 21 alle ore 21 in piazza della Repubblica. “La New York del rocker di Leicester”, il titolo della serata durante la quale ad andare in scena saranno James Maddock, Brian Mitchell alle tastiere e alla fisarmonica e Max Malavasi alla batteria

lunedì, 19 luglio 2021, 19:03

Antonella Stelitano, con 119 voti di preferenza per il suo “Donne in bicicletta” vince la 58’ edizione del premio Bancarella Sport

lunedì, 19 luglio 2021, 10:26

Ema Stokholma vince la 69° edizione dello Premio Bancarella con il libro “Per il mio bene”. I librai indipendenti scelgono la vita complicata, difficile, costellata di abusi e carica di eccessi di Morwenn Moguerou, in arte Ema Stokholma