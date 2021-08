Pontremoli



Pontremoli festeggia la tappa del “Road to Rome 2021” dell’associazione europea delle vie francigene

martedì, 17 agosto 2021, 10:47

Quest’anno ricorre il ventennale della nascita dell'Associazione Europea delle Vie Francigene che ha deciso di celebrare il compleanno con l’imponente evento "Road to Rome".

Una festa del cammino celebrata in forma inedita, prolungata nel tempo oltreché disseminata in un esteso spazio geografico: una staffetta del gruppo di pellegrini toccherà infatti 5 nazioni, 148 tappe, 16 Regioni, 637 Comuni.



Unitamente alla celebrazione del ventennale della fondazione, quest’anno ricorre anche il 27esimo anniversario del riconoscimento della Via Francigena quale “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”, avvenuto nel 1994. A corredo dell'evento, c'è inoltre l'ambizione di supportare il prestigioso obiettivo della candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.



La partenza del gruppo di pellegrini è avvenuta da Canterbury lo scorso 16 giugno e sta per raggiungere la Toscana: mercoledì 18 agosto, infatti, alle 7.30 è fissata la partenza dal Passo della Cisa per proseguire il tracciato lungo ben 3.200 km della Via Francigena fino a Roma con arrivo previsto il 10 settembre. La staffetta avanzerà ancora fino a Santa Maria di Leuca, dove l’arrivo è atteso il 18 ottobre.

Chiunque lo voglia, potrà unirsi alla camminata da Pontremoli, prima tappa toscana dei pellegrini che hanno deciso di ripercorrere l’intero tracciato.



Ad accogliere il gruppo alla Porta Toscana della Via Francigena, sul Passo della Cisa, ci sarà anche il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini. L'occasione per incontrare e salutare la delegazione composta da rappresentanti dell’associazione, da blogger e giornalisti, pellegrini e viandanti che transiteranno sul territorio comunale di Pontremoli, avrà luogo nella Piazzetta della Pace interna al palazzo comunale alle ore 17.30.



A seguire, alle ore 19.00 è prevista una visita straordinaria al museo delle Statue Stele. Infine, dalle ore 21.00 nella Piazzetta della Pace si terrà il concerto "Intramontabili" con i classici della canzone italiana interpretati da Lucia Marchi con musiche a cura di Massimo Azzarini.



Pontremoli, come anche Filattiera, Villafranca e Aulla, fa parte dei comuni fondatori dell’Associazione Europea della Via Francigena e da sempre sostiene l’importanza culturale del tracciato, ed anche la rinnovata valenza che il cammino sta svelando ai tanti pellegrini del terzo millennio.



Mi. Ca.