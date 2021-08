Pontremoli



Pontremoli proclama la "Giornata della vita nascente"

domenica, 29 agosto 2021, 09:50

Il comune di Pontremoli sostiene la proclamazione di una “Giornata della vita nascente”. È stata approvata con delibera di consiglio il 31 luglio scorso la mozione presentata dall’Associazione “Family Day” volta a promuovere la celebrazione della nascita, in un momento in cui il calo demografico è evidente in tutto il Bel Paese. Non solo meno nati – si parla di meno 3.8% rispetto all’anno precedente -, ma anche massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra con il virus che ha dilagato portando ad una riduzione della popolazione totale dello 0.6%. E il Comune di Pontremoli non fa eccezione rispetto al trend nazionale. Trentotto i bambini registrati all’anagrafe nel 2020, a fronte di ben centocinquantotto decessi. E tutti i vari aiuti materiali alla natalità che ogni anno vengono elargiti sia a livello nazionale che comunale – dai congedi parentali, all’occupazione femminile, alla disponibilità di asili nido, bonus acquisto libri, assegni, quoziente familiare e così via -, sembrano così divenire scarsamente efficaci se privati di una riscoperta culturale della vita nascente.

Per questo l’Associazione “Family Day” ha pensato alla proposta di una giornata volta a celebrare tale avvenimento, con lo scopo di impegnare se stessi e l’Amministrazione che ha voluto sposare tale causa a sostenere tale impegno e a promuoverlo anche in coordinamento con altri Comuni, al Parlamento italiano.

Un modo condiviso per sostenere insieme la nascita, il miracolo della vita che si ripete consentendo così un futuro al Mondo. Che torni ad essere centralità e ad assumere l’importanza nella vita di coppia, come culmine dell’amore e della bellezza, della magia, apice nella vita dell’Essere umano come compimento di dedizione e di legame indissolubile.