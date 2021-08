Pontremoli



Scontro sulla Cisa, un ferito

martedì, 24 agosto 2021, 16:41

Scontro spettacolare, ma senza gravi conseguenze, questa mattina, intorno alle 12.50, sulla Cisa, dopo Pontremoli, in direzione Berceto. Coinvolti un camion e un camioncino: solo un ferito che ha riportato un trauma alle gambe e che è stato preso in carico dall'elisoccorso Pegaso per un probabile trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa.



Intervenuti anche automedica Pontremoli, Misericordia di Pontremoli, vigili del fuoco e polizia stradale.