Pontremoli



Un nuovo accesso per la Vetrina e gli Orti della città di Pontremoli

mercoledì, 11 agosto 2021, 16:20

Accessibilità e bellezza. Questo il binomio con cui oggi viene presentata la novità riguardante uno degli angoli più suggestivi del comune di Pontremoli.

La Vetrina della Città e gli spazi sul fiume Magra denominati Orti della Città, da oggi potranno essere fruiti grazie al nuovo percorso studiato e realizzato dal comune di Pontremoli, con accesso realizzato all’interno degli spazi ubicati nell’area sottostante i portici di piazza della Repubblica, dov’è collocato il punto informazioni della città.

Direttamente dalla piazza principale di Pontremoli sarà possibile quindi accedere allo spazio recuperato nel corso degli ultimi anni, meglio conosciuto come esempio della Pontremoli sotterranea, tanto apprezzata da chi è alla ricerca di emozioni e suggestioni.

Il percorso prevede un biglietto di accesso del costo di un euro. Sarà possibile ammirare la testimonianza di ciò che è stata l’evoluzione urbanistica che ha riguardato la realtà comunale, riscontro con le sue tipicità ed evoluzioni storiche, in un semplice ma efficace percorso multimediale.

A questo percorso si aggiunge l’ulteriore progetto finanziato con contributo della regione Toscana nell’ambito del bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana”,pari ad euro 144.000,00, con il quale l’amministrazione comunale intende rendere accessibile, abbattendo le barriere architettoniche, lo spazio esterno degli Orti della Città e valorizzare ulteriormente la testimonianza della Cortina di Cacciaguerra, completando anche il percorso di fruibilità della Vetrina stessa.

La “Piazzetta della Pace” alla quale l’amministrazione comunale vuole affiancare anche la specifica “e dei libri”, considerati quali strumenti per acquisire un pensiero sempre più aperto al confronto e alla dialettica, ha già dato ampia dimostrazione delle sue capacità e continua quindi a darne. “Piazzetta che - afferma il sindaco Lucia Baracchini - grazie al nuovo percorso di accesso alla Vetrina della Città potrà essere sempre di più luogo di incontro e di simbologia, di storia e di cultura, di libri e di lettura, andando ad affiancarsi al nuovo accesso che, grazie al sopra citato finanziamento, non solo garantirà l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso agli Orti, ma anche il completamento del percorso ad anello, grazie al restauro dell’ultimo spazio, ancora da recuperare, che permetterà l’uscita dal lato opposto rispetto all’accesso. Il percorso rinnovato ed ampliato potrà anche essere occasione di mostre e installazioni che contribuiranno, sempre di più e sempre meglio, a far crescere l’anima artistica di Pontremoli.”

M.C.