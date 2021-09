Pontremoli



Conferenza Donne Democratiche di Massa e Carrara: "Sosteniamo Elisabetta Sordi, a Pontremoli è ora di cambiare"

giovedì, 30 settembre 2021, 13:27

Alle prossime elezioni comunali di Pontremoli, il PD schiera come candidato sindaco Elisabetta Sordi, medico, di lunga militanza in seno al partito e la Conferenza delle Donne Democratiche di Massa e Carrara, in una nota stampa, annuncia il pieno appoggio e sostegno alla candidata, vedendo nella sua elezione, un segno importante di cambiamento a Pontremoli:

"Elisabetta, stimata professionista- scrivono - dopo il grande successo nelle elezioni regionali passate che l'hanno vista ottenere 3780 preferenze, ha continuato a mettere a disposizione della sua comunità validi progetti e idee attraverso la sua costante e preziosa attività di consigliera comunale a Pontremoli.



Una donna preparata, competente e con la giusta voglia di mettersi in gioco che può davvero fare la differenza, permettendo a Pontremoli di uscire finalmente dall'immobilismo che da oltre dieci anni la investe".



Il gruppo, nel ricordare l'impegno profuso negli ultimi anni da parte della Sordi, sottolinea il valore del programma elettorale, basato sulle politiche sociali, sulla famiglia, la salute, la cultura e le infrastrutture.



"Un programma ambizioso - continua - che finalmente ha una visione che va oltre il breve periodo e che riconoscendo le risorse del territorio e determinandosi a impiegare efficacemente le risorse finanziarie messe a disposizione non intende lasciare indietro nessuno. Lo stesso impianto del programma è all'insegna del "fare insieme", proponendo un'impostazione di lavoro che prevede la sinergia di una pluralità di attori che fanno insieme, dal più piccolo territorio alle istituzioni regionali.



La rete è uno strumento strategico, imprescindibile lo scambio di esperienze e buone pratiche e l'essere parte attiva nei tavoli importanti".



Infine, si fa presente che la candidatura della Sordi arriva in un momento cruciale nel post pandemia, durante la quale, le donne sono state assai penalizzate :"La pandemia ha pesantemente inasprito le differenze di genere e noi donne abbiamo pagato e stiamo pagando ancora maggiormente la crisi economica e occupazionale dovuta all'emergenza sanitaria.

Nelle periferie così come nei comuni più piccoli c'è urgente necessità di ripensare a modelli di welfare e sostegno per le donne e le famiglie, così come modelli che incentivino l'occupazione femminile.



Siamo certe - concludono - che Elisabetta sia la scelta giusta per Pontremoli perché ha fatto della competenza e dell'onestà le parole chiave del suo progetto politico"