In visita a Pontremoli il direttore delle gallerie degli Uffizi di Firenze

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:49

C’è anche il comune di Pontremoli tra i beneficiari della misura prevista dal decreto del ministro della cultura di riparto del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria

lunedì, 6 settembre 2021, 08:58

Al motto di “Uniti si vince” Elisabetta Sordi ha presentato i nomi dei candidati che affronteranno insieme a lei la competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale pontremolese, in contrapposizione alla squadra di Jacopo Ferri

domenica, 29 agosto 2021, 09:50

È stata approvata con delibera di consiglio il 31 luglio scorso la mozione presentata dall’Associazione “Family Day” volta a promuovere la celebrazione della nascita, in un momento in cui il calo demografico è evidente in tutto il Bel Paese

sabato, 28 agosto 2021, 18:45

Presentato il candidato sindaco per Pontremoli 2021 e si punta tutto su una donna, stimata e conosciuta nell'ambiente politico: si tratta di Elisabetta Sordi, 39 anni, medico, candidata per il centro sinistra, con una ampissima coalizione a sostegno, forte del successo registrato alle regionali del 2020, con 3780 preferenze

venerdì, 27 agosto 2021, 18:20

Ormai prossime le elezioni a Pontremoli ed esplicitate le varie liste a sostegno dei candidati: il gruppo di Praticamente Democratici, in una nota stampa, rende nota la sua defezione dalla corsa elettorale, esplicitando le ragioni di tale decisione

martedì, 24 agosto 2021, 16:41

Scontro spettacolare, ma senza gravi conseguenze, questa mattina, intorno alle 12.50, sulla Cisa, dopo Pontremoli, in direzione Berceto. Coinvolti un camion e un camioncino: solo un ferito