Pontremoli



La lista “Pontremoli Più” della candidata a sindaco Elisabetta Sordi

lunedì, 6 settembre 2021, 08:58

Al motto di “Uniti si vince” Elisabetta Sordi ha presentato i nomi dei candidati che affronteranno insieme a lei la competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale pontremolese, in contrapposizione alla squadra di Jacopo Ferri.

Sei donne e sei uomini di diversa estrazione politica e della società civile e che, assicura la candidata a sindaco: “Daranno tutto il loro impegno nella campagna elettorale per creare le condizioni di un nuovo governo partecipato e competente”.

Elena Battaglia (psicologa), Cristina Mannoni (pensionata del pubblico impiego), Sonia Micheli (casalinga e baby-sitter), Simona Compiani (impiegata), Chiara Tarantola (istruttore di chineaiologia, massoterapista), Mario Bassi (funzionario di banca), Matteo Bola (architetto), Daniele Ferrari (consulente informatico), Pier Luigi Lucchetti (sindacalista), Sauro Rossi (architetto), Carlo Saglia (responsabile presso azienda informatica).

“L’elemento fondamentale della squadra – spiega la Sordi - è la condivisione di valori e di obiettivi; la trasparenza sarà il nostro cavallo di battaglia. Nessun’ombra sui nostri candidati, onestà e competenza le leve della macchina che stiamo costruendo”.

Obiettivo dichiarato è: “Riportare la nostra città al centro di un percorso di sviluppo, come motore del territorio. Basta con gli anni del Palazzo e degli amici degli amici incapaci di elaborare strategie e progetti”.

“Dobbiamo avviare un percorso di cambiamento profondo – ha dichiarato la Sordi - che deve vedere la partecipazione di tutti i cittadini. Abbiamo creato una lista assicurandoci che i partecipanti fossero pronti ad affrontare una competizione che va ben oltre la campagna elettorale. Per la prima volta ci sono e ci saranno le risorse per avviare un cambiamento profondo delle condizioni di vita dei pontremolesi: trasporti, sanità, scuola, lavoro, rilancio dell’economia”.

“Per cogliere queste opportunità – spiega inoltre la candidata - dobbiamo essere capaci di lavorare insieme. Uniti si vince anche sul fronte dei finanziamenti che finalmente sono a portata di mano. Unite le forze politiche del centro sinistra, uniti i comuni della Lunigiana, unite le associazioni dell’economia e del sociale”.

“Pontremoli Più si è preparata a una campagna che coinvolgerà tutti e che farà del porta-a-porta lo strumento di contatto, confronto e coinvolgimento con tutti gli elettori. Riporteremo al voto i cittadini che per delusione non si sono presentati alle scorse elezioni” ovvero il 44% degli elettori – precisa la Sordi.

“Il programma di cambiamento e partecipazione farà capire quanto sia urgente la Grande Svolta – conclude la Sordi - quanto ci sia bisogno di democrazia e di chiudere la lunga stagione di isolamento voluta dalla destra che ha rinchiuso Pontremoli in un recinto sterile governato dai soliti noti per preservare un potere che passa di padre in figlio, come in una monarchia”.

