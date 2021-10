Pontremoli



A Pontremoli si attende l’ufficialità della nuova giunta. Ferri: “Ci sarà posto per tutti”

martedì, 12 ottobre 2021, 13:57

di michela carlotti

Sulla formazione della nuova giunta pontremolese, circolano da giorni indiscrezioni, ma nulla è ancora stato formalizzato. Abbiamo quindi chiesto al neo-eletto sindaco, Jacopo Ferri, quanto c’è di vero in quel che si dice.



“La filosofia di fondo nel formare la giunta è data, come quasi sempre nel caso nostro a Pontremoli, dall’ordine creatosi in seguito al consenso elettorale. Ovviamente – precisa Ferri – sempre cercando, attraverso le deleghe, di tenere fede alle rispettive competenze e preferenze di ciascuno”.



Più o meno, dunque, le anticipazioni che si sono lette rappresentano l’indirizzo reale, ma, il sindaco Ferri precisa che il cerchio si chiuderà nelle prossime ore.



“Invero – dichiara Ferri - sabato abbiamo fatto una prima chiacchierata tra noi sui futuri assetti tenendo conto di quel principio del consenso elettorale e delle competenze personali degli eletti, ma tutti quanti eletti, non eletti ed esterni, se vorranno avranno margini per dare una mano.



Il comsiglio di insediamento dovrebbe tenersi lunedì pomeriggio, ma anche questo sarà deciso nelle prossime ore.



Intanto, ricordiamo i consiglieri eletti che, a prescindere dall’assegnazione delle deleghe, saliranno sui banchi del nuovo consiglio comunale:



Con Ferri Jacopo Maria sindaco, Cavellini Clara (822), Bertolini Patrizio (414), Buttini Manuel (327), Lecchini Michele (324), Corchia Gianmarco (274), Clerici Annalisa (236), Parodi Paolo (233), Lecchini Massimo (230).



Tutto lascia intendere, dunque, che vicesindaco sarà Clara Cavellini che ha fatto decisamente incetta di preferenze, staccando di molto gli altri candidati della coalizione. Oltre a lei, potranno essere nominati tre assessori ed il presidente del consiglio comunale.



Il sindaco Ferri non ha smentito la voce per cui sarebbe stata chiesta la disponibilità dell’ex sindaco Lucia Baracchini, ad assumere la delega esterna alla pubblica istruzione.

In minoranza entrano con la candidata a sindaco sconfitta, Sordi Elisabetta, i consiglieri Battaglia Elena (288), Bassi Mario (226), Bola Matteo (186).