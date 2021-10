Giunta fatta a Pontremoli. Novità al femminile: Cavellini vicesindaco e Clerici assessore

Altri articoli in Pontremoli

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:00

L'Unicef ha riconosciuto la zona Lunigiana e la zona Apuana "Comunità Amica dei bambini" per l'impegno profuso nel sostenere le donne in gravidanza e per i risultati ottenuti nella promozione dell'allattamento al seno

martedì, 12 ottobre 2021, 13:57

Sulla formazione della nuova giunta pontremolese, circolano da giorni indiscrezioni, ma nulla è ancora stato formalizzato. Abbiamo quindi chiesto al neo-eletto sindaco, Jacopo Ferri, quanto c’è di vero in quel che si dice.

domenica, 3 ottobre 2021, 13:21

Il Covid non ha fermato l’interesse e la passione per conoscere e fare nuove esperienze. Il Museo delle Statue Stele del castello del Piagnaro di Pontremoli ha registrato un nuovo record

giovedì, 30 settembre 2021, 13:27

Alle prossime elezioni comunali di Pontremoli, il PD schiera come candidato sindaco Elisabetta Sordi, medico, di lunga militanza in seno al partito e la Conferenza delle Donne Democratiche di Massa e Carrara, in una nota stampa, annuncia il pieno appoggio e sostegno alla candidata, vedendo nella sua elezione, un segno...

giovedì, 23 settembre 2021, 09:38

La scorsa serata i carabinieri dell'aliquota radiomobile sono intervenuti nel centro abitato di Pontremoli quando un 55enne, paventando ipotesi suicidarie

sabato, 18 settembre 2021, 16:00

Così Elisabetta Sordi interviene dopo l'incontro avuto ieri con l'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini