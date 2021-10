Pontremoli



Inaugurazione del “baby pit stop" a Pontremoli

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:00

L'Unicef ha riconosciuto la zona Lunigiana e la zona Apuana "Comunità Amica dei bambini" per l'impegno profuso nel sostenere le donne in gravidanza e per i risultati ottenuti nella promozione dell'allattamento al seno.

Il comune di Pontremoli ha colto lo spunto per creare un nuovo allestimento per il "Baby pit stop", vale a dire uno spazio protetto nel quale le mamme possano allattare in tranquillità il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.

Un piccolo segnale per far capire come la nostra comunità accoglie e sostiene la donna che allatta al seno anche alla luce del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unicef raccomandano che l'allattamento al seno si prolunghi fino ai due anni del bambino.

In piazza della Repubblica presso il Punto Informazioni turistiche è stato quindi creato uno spazio dedicato proprio alle mamme, che mette a disposizione una comoda seduta per l'allattamento ed un fasciatoio per facilitare il cambio del bambino.

Domani, sabato 16 ottobre, alle ore 11:00 tale spazio verrà inaugurato e il ritrovo sarà in piazza della Repubblica davanti al punto informazioni turistiche. L’iniziativa proseguirà poi nella piazzetta interna del Comune.

M.C.