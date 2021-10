Vince la pasta: assegnato il 16° premio ‘Bancarella della cucina’

Altri articoli in Pontremoli

martedì, 19 ottobre 2021, 11:35

Il neo-eletto sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, sulla composizione della nuova giunta aveva dichiarato che sarebbe prevalso il criterio delle preferenze totalizzate dai candidati nel rispetto delle competenze di ciascuno

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:00

L'Unicef ha riconosciuto la zona Lunigiana e la zona Apuana "Comunità Amica dei bambini" per l'impegno profuso nel sostenere le donne in gravidanza e per i risultati ottenuti nella promozione dell'allattamento al seno

martedì, 12 ottobre 2021, 13:57

Sulla formazione della nuova giunta pontremolese, circolano da giorni indiscrezioni, ma nulla è ancora stato formalizzato. Abbiamo quindi chiesto al neo-eletto sindaco, Jacopo Ferri, quanto c’è di vero in quel che si dice.

domenica, 3 ottobre 2021, 13:21

Il Covid non ha fermato l’interesse e la passione per conoscere e fare nuove esperienze. Il Museo delle Statue Stele del castello del Piagnaro di Pontremoli ha registrato un nuovo record

giovedì, 30 settembre 2021, 13:27

Alle prossime elezioni comunali di Pontremoli, il PD schiera come candidato sindaco Elisabetta Sordi, medico, di lunga militanza in seno al partito e la Conferenza delle Donne Democratiche di Massa e Carrara, in una nota stampa, annuncia il pieno appoggio e sostegno alla candidata, vedendo nella sua elezione, un segno...

giovedì, 23 settembre 2021, 09:38

La scorsa serata i carabinieri dell'aliquota radiomobile sono intervenuti nel centro abitato di Pontremoli quando un 55enne, paventando ipotesi suicidarie