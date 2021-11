Pontremoli



A scuola di primo soccorso a Pontremoli: corsi per studenti, insegnanti e personale ATA

lunedì, 29 novembre 2021, 19:56

Parte l’iniziativa nata dalla collaborazione del comune di Pontremoli con la Croce Rossa Italiana comitato di Albiano Magra, in convenzione con il MIUR, per promuovere percorsi di formazione ed informazione sulle diverse attività di prevenzione e primo soccorso.



È rivolta agli istituti comprensivi Tifoni e Ferrari di Pontremoli e Zeri, e alle insegnanti dell’asilo nido Bisciotti di Pontremoli.



La CRI di Albiano propone un corso BLSD o in alternativa un corso su manovre di disostruzione per studenti anche per tutti gli insegnanti che vorranno partecipare.



I contenuti generali dovranno riguardare una corretta informazione per i giovanissimi rispetto alle tematiche di primo soccorso che sarà tenuto dal Dott. Ivan Velardi oltre ad una sensibilizzazione verso il mondo del volontariato, mentre per insegnanti e personale A.T.A. verrà approfondita la conoscenza delle pratiche di rianimazione cardiopolmonare in situazioni di emergenza.



Il corso rivolto agli studenti, a titolo completamente gratuito, avrà la durata di un’ora per classe e si terrà in ogni aula, in modo da non creare assembramenti e nel pieno rispetto delle normative anticovid.



Quello rivolto agli insegnanti, invece, sarà finanziato dal comune di Pontremoli e quindi completamente gratuito anche per il personale docente e A.T.A.



“Si tratta di una grande opportunità per studenti e mondo della scuola in generale – ha commentato Annalisa Clerici, assessore all’istruzione e alle politiche scolastiche ed educative del comune di Pontremoli - che potranno così usufruire di quest’occasione per una formazione di primaria importanza. È giusto che i nostri bambini, e quindi anche i genitori, si sentano al sicuro a mensa e nella scuola in generale, ed è altrettanto giusto che gli insegnanti possano avere accesso a queste utilissime informazioni”.



Mi.Ca.