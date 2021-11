Pontremoli



Dura accusa di Ferri: “Comportamento indegno di Asl e Regione su sanità lunigianese”

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:30

di michela carlotti

Ad un mese dal suo insediamento alla guida del comune di Pontremoli, il neo eletto sindaco Jacopo Ferri dimostra di essere determinato ad affrontare le criticità pendenti: prime fra tutte, la sanità.

L’assist gli è stato offerto oggi, secondo quanto riportato dallo stesso primo cittadino “Dalla notizia odierna della sospensione delle visite urologiche sul nostro territorio ed ovviamente il motivo pare essere la carenza di organico”.

Una scusa ripetuta anche troppe volte dall’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest, tanto che Ferri è risoluto nel tradurre la carenza di personale in “incapacità aziendale di programmare le necessarie sostituzioni per tempo o, ancora peggio, l’intenzione di non farlo per quelle logiche di accentramento dei servizi che hanno distrutto la sanità locale, come si è reso evidente anche in questi difficili ultimi anni”.

Oltre al grave problema delle prenotazioni urologiche, le carenze di organico peserebbero in pediatria, in ginecologia, in neurologia e in ortopedia: “Proprio in ortopedia – afferma Ferri - stiamo arrivando all’assurdo: non solo non è mai stato assegnato il personale medico mancante da anni, ma a breve scatterà un nuovo pensionamento e si arriverà al definitivo collasso”.

L’allarme lanciato da Ferri è fin troppo chiaro: “La situazione negli ospedali della Lunigiana sta precipitando, ma l’azienda Usl non sembra accorgersene o meglio continua ad affidare le sorti della nostra salute a chi ha solo volontà di penalizzare i nostri servizi sanitari”.

A questo proposito il sindaco fa anche nome e cognome del “responsabile” di queste sorti: Giuliano Biselli, direttore del presidio ospedaliero delle Apuane.

Già da tempo, infatti, Ferri sostiene la causata lanciata insieme alle istituzioni locali operatori sanitari e numerosi cittadini in favore dell’autonomia decisionale ed economica del presidio ospedaliero della Lunigiana con l’istituzione di un’Unità Operativa Complessa.

“Chi dovrebbe governarci in regione e chi dovrebbe gestire la sanità – incalza il sindaco - continua evidentemente a pensare che siamo carne da macello, infischiandosene delle esigenze di persone, di operatori sanitari e di cittadini che pagano ogni giorno per colpa di disegni politici assurdi e della propria appartenenza a territori marginali e montani”.

“Dovrebbe essere l’esatto contrario, soprattutto alla luce di quanto è avvenuto e sta avvenendo in pandemia proprio per i gravi errori di chi ha gestito la sanità. Invece - sbotta Ferri - siamo alle solite, con i più deboli chiamati a pagare il conto”.

“L’azienda e la regione intervengano subito – conclude Ferri - perché siamo veramente al limite della sopportazione e, se non arriveranno risposte, la mobilitazione istituzionale e popolare sarà adeguata ad un tale indegno comportamento”.