Pontremoli



Libri, contest e video nelle scuole di Pontremoli in occasione di #ioleggoperché

venerdì, 26 novembre 2021, 17:32

Ci sono anche le scuole del comune di Pontremoli tra le aderenti all’iniziativa #ioleggoperché la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall’associazione italiana editori e sostenuta dai ministeri per la cultura e per l’istruzione, che si sta svolgendo in questi giorni in tutta Italia. Un’iniziativa già nota al comune di Pontremoli che da sempre partecipa, anche e soprattutto in qualità di città del libro e patria dei premi Bancarella.

Sono tre le librerie della città coinvolte: “Antica Libreria Savi”, “Cartolibreria L’Abbecedario” e “Libreria L’Ecclesiastica”, già gemellate con gli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa, I.C. Tifoni, I. C. Ferrari e IIS Pacinotti Belmesseri.

In queste librerie sarà possibile, da sabato 20 a domenica 28 novembre, acquistare libri da donare alle scuole di ogni ordine grado. Al termine della raccolta poi, gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, fino a un massimo di 100mila volumi, donandoli alle scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

Non solo. Quest’anno infatti, due delle scuole pontremolesi coinvolte, l’I.C. Tifoni e l’IIS Pacinotti Belmesseri, su proposta dell’amministrazione comunale hanno anche aderito al contest organizzato all’interno della stessa iniziativa sul tema "Leggere per costruire il futuro".

L'I.C. Tifoni ha realizzato un video ed un cartellone con i disegni dei bambini che è stato esposto in una delle vetrine della libreria “L'Ecclesiastica”, mentre l'IIS Pacinotti Belmesseri ha girato un video all’interno della biblioteca della scuola nella libreria “L'Abbecedario” e in piazzetta della Pace, in cui i ragazzi leggono l'incipit dei primi tre libri vincitori del premio Bancarella e degli ultimi tre, con lo scopo di promuovere la lettura in tutte le sue forme. Entrambi i video verranno pubblicati da ciascuna scuola sulla pagina facebook dedicata all’iniziativa con #CONTESTIOLEGGOPERCHE2021. Da sottolineare poi che in tutta la provincia di Massa Carrara solo una scuola di Massa, oltre alle due pontremolesi, sta partecipando alla stimolante competizione.

“Pontremoli, città del Libro e del premio Bancarella, non poteva non partecipare anche quest'anno all’importante iniziativa - ha commentato Annalisa Clerici, assessore all’istruzione e alle politiche scolastiche ed educative- Per aggiungere una novità, mi sono permessa di proporre alle scuole anche la partecipazione al contest correlato all'iniziativa, perché credo che sia un'opportunità creativa e divertente per gli alunni e per cercare di aumentare ancora di più le donazioni di libri alle biblioteche scolastiche”.