Pontremoli



Ponte Zambeccari: “Pontremoli Più” interroga la giunta

martedì, 9 novembre 2021, 18:30

Il gruppo consigliare di opposizione guidato da Elisabetta Sordi e composto da Elena Battaglia, Mario Bassi e Matteo Bola, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale pontremolese, con richiesta di risposta formale.

La capogruppo Sordi spiega così il contenuto dell’interrogazione: “Durante la campagna elettorale è stato detto ai cittadini che i lavori al ponte ponte Zambeccari sarebbero stati ultimati entro il 2022. Vogliamo sapere con chiarezza a che punto è la progettazione, quali sono le risorse economiche previste e quando il ponte sarà di nuovo completamente fruibile dalla cittadinanza”.

“Da troppi anni – conclude la Sordi - si rincorrono annunci e parole prive di fondamento da parte delle amministrazioni passate e presente. Oggi chiediamo di conoscere la verità nell'interesse di tutti”.

Questo il testo integrale dell’interrogazione:

“Considerato che il ponte Zambeccari costituisce una gravissima criticità per la circolazione della nostra città; dato atto che più volte, dal 2013, le opposizioni hanno sollecitato l’esecuzione di perizie per valutare la stabilità e la sicurezza del ponte, e che solo nel 2020 si è programmata la prima perizia, perché le precedenti erano state effettuate in maniera “informale” e senza provvedere ad analisi approfondite e tecnicamente valide.

Preso atto che, a seguito dei risultati della perizia, da mesi il ponte è fruibile soltanto con una corsia a traffico alternato, mentre i marciapiedi laterali sono inagibili. Ricordato che in campagna elettorale è stato promesso alla popolazione che a fine 2022 il ponte sarebbe stato terminato, e che i soldi per il finanziamento dell’opera sarebbero stati trovati dall’Amministrazione;

Dal momento che sono state inviate anche richieste di finanziamento nell’ambito della normativa specifica per interventi connessi all’emergenza sanitaria, mentre in realtà l’opera non è stata iniziata e quindi non può beneficiare di tali agevolazioni

Si chiede al sindaco e alla giunta: a che punto sia la progettazione; quando sia previsto l’inizio dei lavori, con quali risorse intenda finanziare i lavori; se venga confermata la tempistica annunciata in campagna elettorale che fissa il termine a fine 2022 per il completamento dei lavori”.

Mi. Ca.