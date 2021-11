Pontremoli



Sanzionati al mercato settimanale di Pontremoli per mancanza di Green Pass

sabato, 20 novembre 2021, 18:19

Né Green Pass né tampone per alcuni esercenti del mercato settimanale del comune di Pontremoli, che si sono visti sanzionare per la mancanza della certificazione per Covid 19. È successo in occasione del mercato del mercoledì, quando la polizia municipale, durante un controllo della certificazione verde, ha individuato alcuni ambulanti privi sia del Green Pass che dell’esito negativo di un tampone. A quel punto è scattata la sanzione.

Controlli che saranno intensificati durante le prossime giornate di mercato, al fine di non lasciare nulla al caso in merito alle norme da contenimento di Covid 19. Per questo la fiera di Sant’Andrea in programma il prossimo 28 novembre, sarà aperta solo agli esercenti che esibiranno la certificazione o a chi sarà in possesso di esito negativo di un tampone.

Mi.Ca.