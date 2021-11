Pontremoli



Teatro, esposizioni, panchine rosse: Pontremoli contro la violenza di genere

giovedì, 25 novembre 2021, 09:43

Due giorni dedicati al tema del contrasto alla violenza di genere: a partire da ieri, Pontremoli celebra la ricorrenza per proseguire durante tutta la giornata odierna, con testimonianze, spettacoli teatrali, esposizioni e le immancabili panchine rosse simbolo di questa battaglia.

Ieri il vicesindaco Clara Cavellini ha accolto Sonia Castellini e Stefania, vittima di violenza, che ha voluto raccontare la sua storia per dare un segnale forte:. “Al primo segnale denunciate – ha spiegato -. Mai aspettare. Abbiate fiducia nelle forze dell’ordine».

E proprio in loro rappresentanza c’era il brigadiere capo Giuseppe Ernesto che ha commentato: “Noi ci siamo e ci saremo sempre per fornire aiuto e supporto” e il comandante della polizia municipale Marco Pucci.

“L’attenzione su questi fatti non può essere solo oggi. Ci deve essere sempre, ogni giorno – ha commentato il vice Sindaco Cavellini -. Importantissima la prevenzione, soprattutto in famiglia e nelle scuole: tanta educazione all’affettività e al rispetto. Un pensiero particolare poi per i figli delle donne vittime di violenza. Pensiamo al vissuto che porteranno dentro di sé. Non lasciamoli soli”.

“Il 25 novembre è una data simbolo – ha poi spiegato Sonia Castellini -. Ma la violenza contro le donne va contrastata sempre e ovunque, anche nei luoghi di lavoro”.

Il programma poi prosegue oggi alle ore 15.30 con l’apposizione in via Europa della seconda panchina donata da F.I.D.A.P.A. al comune di Pontremoli, dedicata al contrasto della violenza sulle donne. La prima, apposta durante il mese di settembre e posizionata lungo via Roma, riporta le parole di una poesia della scrittrice Rosanna Pinotti.

Prenderà il via oggi anche il “Centro Donna Lunigiana” della Società della Salute nella sua nuova sede presso il centro ricreativo in piazza Dodi, ex Galli Bonaventuri.

Da segnalare anche l’iniziativa dell’istituto penale Penale per i minorenni di Pontremoli, esclusivamente femminile, che per l’occasione esporrà sulla parte esterna del muro perimetrale dell’IPM, un’opera realizzata dalle ragazze ospiti.

Infine, venerdì 26 alle ore 21 al teatro Cabrini, il “Centro Teatro Pontremoli” in collaborazione con il comune di Pontremoli, SDS Lunigiana, F.I.D.A.P.A Lunigiana, Centro Donna Lunigiana, Consultorio familiare di Pontremoli e Madre Cabrini DCA, porterà in scena “Non ti amo da morire”, letture tratte da “Ferite a morte” di Serena Dandini.