Pontremoli



Vittoria Sarti di Pontremoli vince Area Sanremo 2021

lunedì, 22 novembre 2021, 18:41

Con il brano "California" la giovane cantautrice toscana si guadagna l'opportunità di accedere a Sanremo Giovani 2021, la trasmissione RAI che darà la possibilità a due dei dodici partecipanti di calcare il palco del Festival di Sanremo.

Vittoria Sarti, in arte Vittoria, nasce a Pontremoli il 27 ottobre 2003. Fin dalla tenera età, comunica attraverso l'Arte; prima col disegno e arti figurative, successivamente con la musica e nella scrittura. Impugnare una chitarra o una matita diventa la sua quotidianità. Durante il percorso di formazione artistica,le influenze musicali che la segnano maggiormente sono Punk, R&B e Hip-Hop lasciando comunque spazio ad ascolti più ampi e diversi.



Partecipa fin da giovane a manifestazioni canore che l'hanno fatta crescere artisticamente, fino a portarla al Cantagiro 2019 dove vince nella categoria "New Voice" aggiudicandosi la realizzazione di un brano in studio di registrazione.



La scelta dello studio cade sulla Media Wave di Massa e così avviene l'incontro con il suo attuale Produttore artistico Mirko Mangano con il quale comincia il primo vero percorso artistico professionale traguardando il suo primo contratto discografico con l'etichetta Rusty Records. Vittoria scrive e compone i suoi brani e grazie alla sinergia col suo produttore i brani prendono forma e sostanza esattamente come la sua identità artistica. Il primo brano che vede la luce è "California" con il quale vince "Area Sanremo 2021". Grazie a questo risultato, VITTORIA ha la possibilità di accedere a Sanremo Giovani 2021 la trasmissione RAI che darà la possibilità a due dei dodici partecipanti di calcare il palco del Teatro Ariston per l'edizione 2022 del Festival di Sanremo.



Photo Credit: Renzo Chiesa